La Turchia ancora in soccorso di ADL? Su Lukaku spunta il club: i dettagli

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Secondo quanto riporta Il Mattino, la Turchia potrebbe tornare protagonista nelle vicende di mercato del Napoli, questa volta con un nome pesante: Romelu Lukaku. Tutto nasce dalla candidatura di Aziz Yildirim alla presidenza del Fenerbahce, con il magnate turco che ha annunciato pubblicamente di voler portare un grande attaccante in giallobù nella prossima stagione. Il nome in cima alla lista sarebbe proprio quello di Big Rom, ancora di proprietà del club azzurro e con un ingaggio importante da smaltire.

La pista non è nuova: nelle ultime settimane erano già emersi contatti con ambienti calcistici turchi, ma la candidatura ufficiale di Yildirim ha riacceso con forza l'interesse. Gli altri profili seguiti dal Fenerbahce, come Sorloth dell'Atletico Madrid, sembrano più difficili da raggiungere, il che renderebbe Lukaku l'obiettivo più concreto. Il voto per la presidenza è fissato per il 6 e 7 giugno, in occasione della prossima Assemblea Generale del club: una data che il Napoli seguirà con grande attenzione.

De Laurentiis vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e liberarsi del contratto oneroso del belga, e la Turchia rappresenta una soluzione percorribile. Non sarebbe la prima volta: negli ultimi anni il Galatasaray ha già risolto due grane di mercato azzurre, prima con Osimhen - ceduto a titolo definitivo dopo settimane di trattative - e poi con Lang, partito in prestito. Lukaku dal canto suo potrebbe valutare positivamente la destinazione, a patto che le condizioni economiche siano almeno in linea con quanto percepito nelle ultime stagioni.