Non solo Di Lorenzo, Conte può sorridere: con il Bologna recupera un altro titolare

Non solo Di Lorenzo, Conte può sorridere: con il Bologna recupera un altro titolareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Verso la fine della stagione il Napoli va ricomponendosi: con il recupero ormai pieno del capitano Di Lorenzo, lo scacchiere azzurro continua ad reinserire pedine fondamentali per le ultime 3 gare di campionato. Ma non solo il capitano: Antonio Conte può sorridere perché tra i convocati della gara con il Bologna ci sarà anche Antonio Vergara!

Qualche sprazzo in campo con la Scafatese per recuperare il ritmo gara, il talento che ha incantato Napoli ed i napoletani è pronto a tornare in scena per queste ultime uscite di campionato.