David Neres l'ultimo recupero di Conte: quando tornerà il brasiliano?

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Il brasiliano è l'unico giocatore ancora fermo in casa azzurra dopo la lunga serie di infortuni di stagione. Niente Bologna lunedì.

David Neres è ancora ai box, l'ultimo giocatore fermo in una stagione che ha messo a dura prova la rosa del Napoli dal punto di vista degli infortuni. Come spiega il Corriere dello Sport, l'esterno brasiliano non sarà disponibile per la sfida di lunedì contro il Bologna — gara che potrebbe valere la matematica qualificazione alla Champions League — ma lo staff medico azzurro sta lavorando per recuperarlo in tempo per le ultime due giornate, quelle contro Pisa e Udinese. Un rientro che permetterebbe a Conte di avere tutti i suoi a disposizione per chiudere al meglio la stagione.

Neres si fermò nel momento migliore: 6 gol in due mesi e la doppietta in finale di Supercoppa contro il Bologna di Italiano

Il tempismo del destino, in questo caso, è stato particolarmente crudele. Neres si è fermato a gennaio proprio quando stava attraversando il periodo più brillante della sua stagione: sei reti in due mesi e una doppietta nella finale di Supercoppa a Riyadh, realizzata proprio contro il Bologna di Vincenzo Italiano — lo stesso allenatore che lunedì sarà dall'altra parte del campo. Un momento magico, interrotto bruscamente da un intervento chirurgico alla caviglia sinistra effettuato a Londra alla fine dello stesso mese.

Neres rientro Napoli quando torna: oltre tre mesi di recupero dalla caviglia, obiettivo le ultime due giornate di Serie A

Da quel giorno di gennaio, Neres ha intrapreso un percorso di recupero che va avanti da oltre tre mesi. Un lavoro lungo e paziente, lontano dai riflettori, mentre il Napoli continuava a correre verso la Champions. Ora il traguardo è vicino: lo staff medico azzurro conta di averlo a disposizione tra la gara con il Pisa e quella con l'Udinese, le ultime due giornate del campionato. Tornare in campo — anche solo per qualche minuto — sarebbe il modo migliore per chiudere un'annata che aveva promesso tantissimo e che un infortunio maledetto ha interrotto sul più bello.