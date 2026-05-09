Futuro Italiano? Prima la gara con il Napoli poi il summit con la dirigenza

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Prima la gara contro Napoli, poi il futuro. Il Bologna cerca una scossa in questo finale di stagione e ha deciso di rinviare l'incontro con Vincenzo Italiano a dopo il match di lunedì sera contro gli azzurri. Una stagione particolare quella dei rossoblu, dopo la straordinario annata conclusa con la conquista della Coppa Italia, Italiano non è riuscito a ripetersi quest'anno.

'Tre partite per invertire la rotta, così dopo si parlerà di progetti' scrive oggi il Resto del Carlino. L'obiettivo del club è oggi arrivare ottavo, ma dovrà recuperare due punti alla Lazio e guardarsi alle spalle da Sassuolo e Udinese. Poi, dietro le quinte, si parla di futuro. Vincenzo Italiano ha contratto, ma il mercato allenatori potrebbe muoversi tra qualche giorno o settimana, sulla base di chi andrà o meno in Champions e anche in base a chi sarà il nuovo ct della nazionale. Il Bologna, dal canto suo, è stato chiaro 'avanti con Italiano'. Intanto, la scia lunga della crisi ha fatto pesare punti mancati in classifica: un punto nelle ultime tre giornate, ma solo 8 su tredici partite casalinghe da dicembre in avanti. Intanto, il Bologna tiene alla larga interessamenti per il suo direttore tecnico Giovanni Sartori.