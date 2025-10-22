Unico alibi le assenze, Gazzetta: "Rrahmani un gigante rispetto ai titolari"

II Napoli, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha un'unica scusante per questo 6-2 indecente: le assenze. In attacco non c'erano il lungodegente Lukaku e il suo sostituto Hojlund, capace di segnare 4 gol in 6 gare tra campionato e Champions, prima di farsi male con la Danimarca. La brutta prestazione di Gilmour ha dimostrato l'insostituibilità di Lobotka come perno del centrocampo.

In difesa mai come ieri si è sentita la mancanza di Rrahmani: il difensore kosovaro ci sembra un gigante, se ripensiamo agli svarioni di Buongiorno e Beukema. Rrahmani, Lobotka e Hojlund (o Lukaku) costituiscono l'asse centrale della squadra. Se ci fossero stati, non sarebbe finita così. Detto questo, il 6-2 di Eindhoven non si può giustificare con le sole assenze.