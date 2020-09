Uno tra Younes ed Ounas resta? CdS: "A Gattuso serve un altro esterno in rosa"

Fino a pochi giorni fa sembrava che il destino di Adam Ounas ed Amin Younes fosse ormai lontano da Napoli, con entrambi i giocatori pronti a lasciare la città partenopea per trovare altrove la possibilità di giocare. Al momento, però, le carte in tavola pare siano cambiate: uno dei due, infatti, alla fine potrebbe restare in azzurro, vista la necessità di Gattuso di avere un altro esterno d'attacco disponibile. Il mercato non si sblocca, e dunque per uno dei due (verosimilmente quello che ha meno mercato) la permanenza in azzurro non è cosi improbabile. A riportato è il Corriere dello Sport.