Vergara-Ambrosino, Cdm: "L'occhio di Conte su di loro è vigile e attento"

Occhi puntati su Vergara e Ambrosino per Conte. Soprattutto ora con la sosta e con tanti giocatori via. Ma l'allenatore stima i due come detto anche pubblicamente. Ecco cosa scrive a tal proposito il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Le chances di trovare spazio passano per gli allenamenti, il lavoro sul campo, le recenti parole in conferenza di Conte su Ambrosino e Vergara dimostrano che l'occhio è vigile. Ha caratteristiche diverse rispetto a Lukaku e Lucca, anche contro il Cagliari si mise in mostra per le sue capacità nel supporto allo sviluppo del gioco da parte della squadra".