Verona-Napoli, probabili formazioni CdS: c'è Simeone! Il possibile sostituto di Buongiorno

Buongiorno sì, Buongiorno no contro l'Hellas Verona? Dopo l'infortunio di giovedì e la convocazione arrivata ieri, il nodo relativo al suo impiego non è stato sciolto per niente: proverà oggi, a poche ore dalla partita. E se le cose non dovessero andare per il meglio, allora al suo posto dovrebbe giocare Juan Jesus.

Novità anche in attacco rispetto alla partita di Coppa Italia contro il Modena: da centravanti dovrebbe recitare Simeone, con Politano e Kvaratskhelia alle sue spalle. A riportare il tutto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dadiwodicz, Coppola, Frese; Serdar, Dani Silva; Kastanos, Harroui, Lazovic; Mosquera

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone