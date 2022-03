Verona show nel girone di ritorno: è quarta in classifica dietro al Napoli

Show del Verona nel girone di ritorno, la squadra di Tudor viaggia a ritmi importanti, ne parla con le cifre l'edizione odierna del Corriere di Verona

Show del Verona nel girone di ritorno, la squadra di Tudor viaggia a ritmi importanti, ne parla con le cifre l'edizione odierna del Corriere di Verona: "Se la Serie A fosse divisa, come il campionato argentino, in un torneo di Apertura e uno di Clausura, il Verona contenderebbe un posto al vertice alle grandi e domenica giocherebbe uno scontro diretto col Napoli. Sono 17, infatti, i punti raccolti dai gialloblù nel girone di ritorno e, comunque, nel 2022. A fare meglio dell’Hellas, nell’anno solare, sono stati solo la Juventus (19), il Milan e, dunque, il Napoli (18). Un dato, questo, che chiarisce come l’Hellas abbia marciato, dopo la pausa per le feste di Natale, a un ritmo d’alta classifica".