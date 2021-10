Verso Italia-Spagna: Insigne sarà titolare, dubbio centravanti

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica si sofferma sulla sfida che attende l'Italia contro la Spagna per la semifinale di Nations League. Mancini ha reinserito Pellegrini e ha messo in lista Kean, Calabria e Dimarco. Il dosaggio tra domani e la finale di domenica potrebbe portare all'esame in difesa per Bastoni al posto di Chiellini e al ballottaggio Locatelli-Verratti a centrocampo. Ma l'esame vero è in attacco, dove Immobile forse sarebbe rimasto fuori anche senza infortunio: il dubbio è tra Raspadori o Kean centravanti e la soluzione più pronosticata, il falso nove con Insigne tra Chiesa e Berardi.