Verso l'Inter: Callejon ancora favorito su Lozano, recuperato Fabian

Rino Gattuso inizia ad entrare nella fase calda della preparazione alla sfida all'Inter e, attraverso la Gazzetta dello Sport, arrivano ulteriori indicazioni di formazione. Lavoro personalizzato per Koulibaly: molto difficile il recupero per lunedì sera. Improbabile anche la presenza di Maksimovic, quindi accanto a Manolas ci sarà ancora Luperto. Da valutare Mertens, alle prese con un affaticamento muscolare, ma potrebbe comunque essere in panchina. Al centro dell’attacco ci sarà ancora Milik, affiancato da Callejon (favorito su Lozano) e Insigne. Fabian Ruiz reduce dall'attacco febbrile dovrebbe essere in campo.