Verso Napoli-Milan, Conceiçao ha già scelto la mediana per il Maradona

"Il centrocampo dei rossoneri a Bondo e Fofana": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che, nella prossima gara del Milan dopo la sosta in casa del Napoli, Sergio Conceiçao dovrà fare a meno dello squalificato Yunus Musah e dovrebbe riproporre ancora dal primo minuto Warren Bondo.

Per l'ex Monza, arrivato a Milanello a gennaio a titolo definitivo, si tratterebbe della terza presenza consecutiva da titolare dopo quelle contro Lecce e Como. Al suo fianco ci sarà Youssouf Fofana. Questa la mediana nella mente di Conceiçao per la sfida del Maradona, in cui i rossoneri si giocano le residue possibilità di agganciare il treno Champions prima del derby di Coppa Italia.