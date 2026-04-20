Napoli, quanti nodi sul mercato: Lucca, Lang e le posizioni di Lukaku e De Bruyne
Napoli alle prese con diversi nodi da risolvere sul mercato estivo. Come spiega il Corriere dello Sport, il club è chiamato a rivedere profondamente la propria struttura economica, a partire dal monte ingaggi. Secondo il quotidiano, “c’è la necessità di rivedere il monte ingaggi e di calibrare il mercato con gli ultimi due, estremamente generosi”, anche alla luce dei rientri imminenti: “Lang e Lucca […] torneranno con ogni probabilità alla base”, rendendo inevitabile una nuova valutazione delle risorse.
Restano poi da sciogliere alcuni nodi pesanti: “andranno sciolti i nodi Lukaku e De Bruyne, titolari di super ingaggi”, situazioni che potrebbero incidere in maniera decisiva sulle strategie future. Parallelamente, il Napoli lavora sui rinnovi: “prioritario è il rinnovo di McTominay, mentre quello di Anguissa è in stallo”.
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