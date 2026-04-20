Corbo: "Ecco dove potrebbe tenersi l'incontro ADL-Conte"

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Il futuro del Napoli e di Antonio Conte resta al centro del dibattito.

Il futuro del Napoli e di Antonio Conte resta al centro del dibattito. Su La Repubblica, il giornalista Antonio Corbo analizza una situazione sempre più complessa, legata a visioni diverse tra allenatore e società. "La trattativa, vagamente fissata ad Ischia nel prossimo weekend subito dopo la Cremonese, merita lunghe riflessioni" scrive Corbo.

Dal punto di vista tecnico, le richieste dell’allenatore sono chiare. Conte, si legge, “vuole garanzie” e punta a costruire un Napoli competitivo: “smantellare la squadra che ha fallito Champions e Coppa Italia […] è suo stile indicare giocatori da acquistare e cedere”. Non solo mercato, ma anche organizzazione: possibile anche la volontà di “rivedere i rapporti interni”.

Il confronto tra le parti sarà decisivo: tra sostenibilità economica e ambizioni sportive, il Napoli è chiamato a scegliere la direzione del proprio futuro.