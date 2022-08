Via Fabiàn? Spalletti pensa ad un cambio ruolo per Zielinski

Con Fabian Ruiz destinato al PSG, si apre una voragine in mezzo al campo del Napoli.

Con Fabian Ruiz destinato al PSG, si apre una voragine in mezzo al campo del Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, se Spalletti dovesse optare per il 4-2-3-1 (a maggior ragione con gli arrivi di Raspadori e Simeone), ecco che ci sarebbero meno problemi a sostituire lo spagnolo, con Zielinski che potrebbe spostarsi in mediana. Per rimanere al 4-3-3 invece servirebbe altro, nonostante Elmas possa giocare anche da mezzala.