Via Immobile, la Lazio pensa a Simeone: Napoli fissa la valutazione del Cholito

L'attaccante del Napoli potrebbe diventare un'idea per la Lazio, che in questi giorni si sta separando dallo storico bomber Ciro Immobile.

Estate calda per Giovanni Simeone, che potrebbe diventare uomo mercato per le attenzioni che su di lui si riverseranno nelle prossime settimane. In particolare, come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli potrebbe diventare un'idea per la Lazio, che in questi giorni si sta separando dallo storico bomber Ciro Immobile.

"La Lazio punta Giovanni Simeone per l'attacco. Lotito sta pensando al centravanti del Napoli per sostituire Immobile. Sul bomber di Torre Annunziata c'è forte il Besiktas che però deve trovare un accordo con la società capitolina per quanto riguarda il cartellino. Il Napoli valuta Simeone sui 15 milioni di euro. La Lazio ci ha fatto un pensiero e sarebbe disposta ad acquistare l'attaccante argentino con la formula di un prestito con obbligo di riscatto".