VIDEO - CdS - Nome nuovo per l'attacco: occhi sulla stellina dello Sparta Praga Hlozek

In estate il Napoli valuterà tutte le offerte che arriveranno per i suoi tesserati, comprese quelle per Victor Osimhen per il quale De Laurentiis ha fissato il prezzo a 110 milioni di euro. In questa ottica il club è attivo sul mercato per valutare tutte le possibili alternative al classe '98, con il Corriere dello Sport che lancia un nome nuovo. Il quotidiano scrive: "Nome nuovo: occhi aperti sulla stellina dello Sparta Praga, Adam Hlozek. Diciannove anni di talento e gol". Nella clip In basso alcune giocate del talento classe 2002.