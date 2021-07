"Vinciamo col Napoli", Nagelsmann già sotto pressione: Bayern senza vittorie nel pre-campionato

"È il momento di tornare a vincere", è il virgolettato del tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, riportato dal Corriere dello Sport in vista della sfida al Napoli. Il nuovo allenatore del Bayern infatti è partito male con un precampionato più che deludente: ko all’esordio dal modesto Colonia (3-2) poi un 2-2 in casa con l’Ajax e di nuovo battuto dal Borussia Mönchengladbach (2-0) e venerdì c'è già la Coppa di Germania, ma l’autodifesa di Nagelsmann si basa sull’indisponibilità dei nazionali: "Può essere che qualcosa non sia andata per il meglio, ma non siamo l’unico club con molti nazionali. Abbiamo bisogno di tempo, però non ho paura perché prendo la guida di una squadra che funziona".