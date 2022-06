"Visto il pallonetto contro Gibilterra?", cresce l'hype per Kvaratskhelia: sui social tifosi impazziti

Tutti pazzi per Khvicha Kvaratskhelia. In casa Napoli e anche sui social. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Tutti pazzi per Khvicha Kvaratskhelia. In casa Napoli e anche sui social. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "«Hai visto il pallonetto contro Gibilterra e il tiro contro la Bulgaria?»: i video dei gol di Kvaratskhelia rappresentano un po’ di acqua nel deserto. In un’estate col morale basso a causa del sogno scudetto sfumato, dell’addio certo di Insigne e quello probabile di Mertens, c’è un vento nuovo che prova a resistere iniettando entusiasmo. Si propaga soprattutto sui social, dove sono diventati virali i suoi gol in Nations League".