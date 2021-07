Watford si defila per Thorsby: Napoli sempre vigile ma Samp non fa sconti

Sirene dall'Inghilterra ch si affievoliscono per Morten Thorsby ma il Napoli resta vigile sul mediano della Sampdoria. Come riporta Tuttosport, il neo-promosso Watford si sarebbe defilato nella corsa al centrocampista norvegese classe '96: "La Sampdoria vuole cedere il centrocampista per una cifra tra 7-8 milioni, l'intresse del Watford si è raffreddato. Il Napoli resta alla finestra" spiega il quotidiano.