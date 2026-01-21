Zambardino sul CdM: "Non vorremmo che la squadra risentisse delle polemiche tra staff tecnico e medico"

vedi letture

"Non vorremmo che la squadra stesse risentendo delle polemiche interne tra staff tecnico e medico". Questo il pensiero di Vittorio Zambardino, che scrive così nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno: "In settimana, sotto le mentite spoglie della polemica 'con la piazza', il capo dell'equipe medica, Canonico, ha fatto volare qualche straccio verso Conte. Le dichiarazioni pubbliche dei giocatori sono assolutamente impeccabili.

Ma qui nei prossimi sette giorni c'è molto della stagione in ballo: domenica la Juventus allo Stadium, poi il Chelsea a Fuorigrotta. Non manca la sapienza tecnica, ma la stanchezza è grande. Speriamo bene: non è in ballo il cuore dei tifosi, quello è carne da macello, ma il campionato e i soldi della Champions".