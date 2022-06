Zambardino sul CdM: "Perché non sognare Dybala? Ci sono 2 motivi per crederci"

Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno sogna il colpo Dybala e ne spiega i motivi

Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno sogna il colpo Dybala e ne spiega i motivi: "Perché il Napoli non potrebbe ingaggiare (che dico?) un Paulo Dybala per un biennale? Non vogliamo esagerare. Attenzione: non è uno scherzo Molti i requisiti che giocano a favore di questa magia: in primo luogo l’uomo ci ha più volte fatto male e nessuno ha più chance nel calcio che colui che ti ha più volte castigato. In secondo luogo l’operazione per portarlo all’Inter si è fermata, pare ormai definitivamente. Ci sarebbe da pagargli il «solo» stipendio, che già così com’è basterebbe a trattenere con larghi sorrisi sia KK che Mertens".