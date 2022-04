Zanoli in dubbio: Spalletti proverà a recuperarlo, ma ha già scelto l'eventuale sostituto

Anche Alessandro Zanoli potrebbe saltare la sfida di oggi contro l'Empoli a causa di una gastroenterite. Il terzino classe 2000 ieri non si è allenato

Anche Alessandro Zanoli potrebbe saltare la sfida di oggi contro l'Empoli a causa di una gastroenterite. Il terzino classe 2000 ieri non si è allenato, ma è stato convocato. Giocherà o no? Prova a rispondere l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Lo staff medico del Napoli proverà a recuperarlo, si deciderà stamattina verificando le sue condizioni. È pronto Malcuit a prendere il suo posto, il terzino francese nel 2022 ha collezionato soltanto 99 minuti in quattro spezzoni contro Cagliari, Atalanta, Fiorentina in Coppa Italia e Barcellona in Europa League".