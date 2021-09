Zazzaroni: "Allegri ha azzerato Lukaku e Jorginho"

“A lezione da Max”. Titola così il suo commento odierno sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, parlando ovviamente del successo di ieri della Juventus sul Chelsea: “Allegri, quello che accetta di essere criticato ma non compatito, in una sola sera ha battuto i campioni d’Europa, annullato Lukaku, azzerato Jorginho, ritrovato Bernardeschi e De Ligt, demolito luoghi comuni, convinzioni, scetticismi. E ha fatto cantare l’Allianz Stadium. C’è riuscito senza Dybala, né Morata, reinventando la Juve, riconsegnandole un’immagine riconoscibile.

Ieri Allegri è contato non per il 20, ma per il 50 per cento, il restante 50 l’ha fatto la squadra e mi verrebbe da aggiungere che un altro 50, e siamo al 150 per cento necessario per superare gli inglesi, l’ha messo Chiesa nell’inedito ruolo di prima punta… Allegri ha stravinto impartendo una lezione di competenza, esperienza, lucidità. E mostrando il prodotto di due mesi di lavoro”.