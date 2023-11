Zazzaroni: "Gil ha fatto finta di non vedere il rigore. Ma l'Italia vale l'Ucraina"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta così la sofferta qualificazione a Euro2024 dell'Italia di Luciano Spalletti

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta così la sofferta qualificazione a Euro2024 dell'Italia di Luciano Spalletti: "L’unico modo per andare avanti è andare avanti. Così è meno bello però. Dobbiamo essere onesti, evitando di elencare i tanti torti arbitrali che in passato ci hanno sottratto successi, titoli e danneggiato il fegato: nei secondi finali Gil Manzano ha fatto finta di non vedere il rigore che avrebbe permesso all’Ucraina di sfruttare una grande opportunità, l’assistente al Var era scappato un attimo in bagno (prostata infiammata, immagino) e insomma non c’è andata bene, ma benissimo. (Per un istante ho pensato a come avrebbe reagito Mourinho al posto di Rebrov: già, ma lui c’è passato qualche mese fa). Confesso che se alla vigilia della partita di Leverkusen Ceferin non avesse dichiarato «l’Italia deve qualificarsi all’Europeo 2024, altrimenti sarebbe un disastro», oggi mi sentirei meglio. Un filo più leggero.

Prevalgano una volta tanto il realismo e la serietà soprattutto in chi giudica: abbiamo una nazionale che individualmente non è superiore all’Ucraina, ventiduesima nel ranking mondiale. Giocatori come Sudakov, il pallino non solo di Giuntoli, Dovbyk e Tsygankov, punti di forza del Girona rivelazione della Liga, e Mudryk, la passione di Ancelotti, oltre a Trubin e Zinchenko, valgono i nostri. E sono anche abituati a misurarsi con campionati di alto livello".