Zazzaroni ironizza su Orsato: "Tra tre anni potrebbe ammettere di aver sbagliato"

"Fra tre anni Daniele Orsato potrebbe anche ammettere pubblicamente che quella domenica di metà ottobre, a Torino, avrebbe dovuto far concludere l’azione e insomma di aver peccato di eccesso di tempestività".

Nel consueto corsivo per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni non risparmia critiche a Daniele Orsato, autore di un errore a dir poco marchiano nella sfida di ieri tra Juventus e Roma: "La Juve non gli porta bene - sottolinea il direttore -, ma lui porta bene alla Juve. È un signor arbitro, nessun dubbio: ogni suo errore, però, alimenta polemiche e riletture infinite al punto da diventare 'quasi storico'".