Zazzaroni sul rigore dato al Milan: "Non c'era! Gimenez pare colpito da un destro di Tyson"

"Allegri è il cuoco - livornese, naturalmente - che fa con quello che trova nel frigorifero". Così il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, scrive in merito alla vetta conquistata dal Milan grazie alla vittoria sulla Fiorentina di ieri sera, fra le colonne del quotidiano: "Se tutti in una volta gli vengono a mancare Rabiot, Pulisic, Nkunku, Estupiñan, Loftus-Cheek e Jashari, lui serve a tavola Saelemaekers a sostegno di Leão, Athekame ai lati e alla fine porta a casa il risultato pur senza fare spettacolo".

Sul rigore contestato dalla Fiorentina: "Leão si è acceso dopo il gol. La doppietta l’ha firmata su rigore, un rigore che non c’era: nutro parecchi dubbi sul contatto della mano di Parisi con il collo di Gimenez il quale è crollato a terra come se fosse stato colpito da un destro di Tyson" si legge sul Corriere dello Sport.