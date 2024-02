Zielinski, così l'Inter l'ha convinto: bonus milionario alla firma

Il Corriere dello Sport spiega come l'Inter ha convinto il polacco a firmare, andando in scadenza con il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Un bonus alla firma di 3 milioni per Piotr Zielinski. Il Corriere dello Sport spiega come l'Inter ha convinto il polacco a firmare, andando in scadenza con il Napoli: "L'Inter sta completando gli ultimi passi per chiudere i due primi rinforzi a costo zero. Zielinski si lega all’Inter per 4 anni, con ingaggio da 4,5 milioni a stagione, bonus alla firma di 3, più commissione per i suoi rappresentanti di altri 4.

Il polacco domenica non è rientrato a Napoli con la squadra, andrà a rafforzare un centrocampo dal quale usciranno Sensi e Klaassen” spiega il quotidiano oggi in edicola.