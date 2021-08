Zielinski non parte per Genova: sente ancora dolore, salterà anche la nazionale

Le condizioni di Piotr Zielinski non sono migliorate, pertanto il centrocampista polacco non sarà della partita domani contro il Genoa. E anche parte del ritiro in nazionale. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Zielinski non partirá oggi per la trasferta di campionato a Genova, perché ha provato a correre sul campo ma sente ancora dolore alla coscia. Inizialmente, quindi, dovrà saltare anche la convocazione in Nazionale per le due gare di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Albania e San Marino. Se si sentirá meglio, raggiungerà la selezione successivamente".