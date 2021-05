Zielinski, numeri da capogiro e futuro azzurro: a Napoli sta bene, sarà uno dei perni del futuro

Per Piotr Zielinski questa ancora in corso è stata la stagione della consacrazione: 13 assist, 10 gol, addirittura 15 tunnel (nessuno come lui in Serie A). Il centrocampista polacco è cresciuto, fino a raggiungere un valore di mercato pari a 46 milioni di euro secondo Transfermakt.it. E il suo futuro è completamente tinto d'azzurro, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Con il Napoli è legato fino al 2024: in città si trova bene, ha trovato anche una stabilità familiare, ma è sicuramente un pezzo pregiato della rosa azzurra. E anche un punto fermo su cui ripartire se ci dovesse essere una naturale rivoluzione".