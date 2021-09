Zielinski oggi a Castel Volturno: Napoli fiducioso, ma con la Juve non giocherà dal 1'

Piotr Zielinski non ha disputato nessuna delle tre partite in cui è stata impegnata la Polonia, nonostante fosse in ritiro con i compagni. Oggi il centrocampista tornerà a Castel Volturno e si allenerà. Il Napoli, pur guardando con fiducia al rientro, difficilmente correrà il rischio di mandarlo subito in campo, stando a quanto scritto da Tuttosport:

"L’infortunio (trauma contusivo alla coscia destra) che al 35’ di Napoli-Venezia lo aveva costretto ad uscire dal campo non lo ha smaltito del tutto: è però in via di guarigione e ha preferito non rischiare. Oggi sarà visitato dal dottor Canonico e il medico sociale deciderà se dare il via libera a una sua convocazione per Napoli-Juventus. Potrà giocare dal primo minuto? Probabilmente no e Spalletti lo porterebbe in panchina per poi lanciarlo nella mischia al momento opportuno".