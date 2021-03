Zielinski show per i quotidiani: "Pallone da fenomeno per Insigne, è stato un bel vedere"

Show di Zielinski contro il Bologna, voti altissimi sui quotidiani per lui. 7 pieno sul Corriere dello Sport: "Regala un pallone da fenomeno e Insigne sul gol dell'1-0, deve lavorare molto anche come intenditore. Sa sempre quello che deve fare e come farlo". Voto 6 per La Gazzetta dello Sport: "Viene colpito duro in avvio di partita, ma l'assist di tacco a Insigne è stato un bel vedere". Voto 7 per il Corriere della Sera.