Zielinski super col Verona, per i quotidiani è il migliore: "E' instancabile e ha un'eleganza che rapisce"

Per i quotidiani oggi in edicola, nel giorno dopo Verona-Napoli, Piotr Zielinski è stato il migliore in campo. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "E' instancabile, il suo movimento a centrocampo è continuo e prevale anche sul piano della qualità e della corsa". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Ha un'eleganza che rapisce, spacca le linee con le veroniche e per poco non incide con un destro che sa di miele o di veleno, perché dipende da dove lo si guardi".