Zielinski vede allontanarsi la Juve: le ultime sulle condizioni del polacco

Non ci sono notizie incoraggianti su Zielinski. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Era certo che non giocasse contro Albania e San Marino, l’avevano concordato Spalletti e il ct della Polonia Paulo Sousa. Il polacco, però, non giocherà neanche stasera contro l’Inghilterra.

È complicato che possa ritrovare un livello ottimale di condizione atletica in un paio di giorni. Zielinski è fortemente in dubbio: giovedì, quando rientrerà a Castel Volturno sarà monitorato dallo staff medico e si verificheranno le sue condizioni. Si valuterà a che punto è il recupero dal forte trauma contusivo al quadricipite destro rimediato contro il Venezia, se potrà almeno partire dalla panchina e magari poi essere al massimo per la trasferta di Leicester".