Ziliani sul primo anno dei diritti tv a Dazn: "Flop colossale"

“Dopo un anno trascorso a magnificare i dati d’ascolto (farlocchi) forniti da Dazn attraverso Nielsen, anche Mediaset, che detiene l’esclusiva per la raccolta pubblicitaria con Digitalia 08, propaggine di Publitalia, ammette il flop: la raccolta pubblicitaria è stata un bagno di sangue e Digitalia chiede ora a Dazn uno sconto sul minimo garantito, che non è nemmeno stato sfiorato”.

Così scrive Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano sulla questione dei diritti tv: “Preso atto del colossale flop degli abbonamenti ha silurato l’Ad Gubitosi e chiede a Dazn uno sconto di 100 milioni per ognuno dei tre anni del contratto; in alternativa il nuovo Ad Labriola medita di disfarsi dell’intero accordo, che pesa per oltre un miliardo, anche se la rivendita ad Amazon o alla stessa Sky non si profila semplicissimo”.