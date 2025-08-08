Ufficiale Castel di Sangro day 10, il report del club: lavoro tattico e tornei

Prosegue il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, nel decimo giorno in Abbruzzo gli azzurri di Antonio Conte hanno svolto due allenamenti: uno in mattinata, il secondo nel pomeriggio. Durante la prima seduta, la squadra ha svolto un lavoro prima tattico e poi di tiri in porta. Nella sessione pomeridiana, i calciatori sono stati impegnati in una serie di tornei.

Di seguito il report ufficiale della SSC Napoli: "Decimo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta allo stadio Patini. Al mattino il gruppo è stato impegnato in un lavoro tattico, effettuando successivamente una serie di conclusioni verso la porta. Nel pomeriggio i partenopei sono stati impegnati in una serie di tornei".

