Ufficiale Castel di Sangro day 13, il report del club: lavoro di forza e partitina

Prosegue il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, nel tredicesimo giorno in Abbruzzo gli azzurri di Antonio Conte hanno svolto due allenamenti: uno in mattinata, il secondo nel pomeriggio. Durante la prima seduta, la squadra ha svolto un lavoro di forza, invece nella sessione pomeridiana i calciatori hanno svolto una parte tecnica e una partitina.

Di seguito il report ufficiale della SSC Napoli: "Tredicesimo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. I partenopei hanno effettuato una doppia seduta allo stadio Patini. Al mattino il gruppo è stato impegnato in un lavoro di forza, mentre nel pomeriggio si è svolta una parte tecnica, conclusasi con una partitina".

