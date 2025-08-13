Ufficiale Castel di Sangro, day 15: nel pomeriggio allenamento congiunto col Giugliano, il report

Doppia seduta per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri si sono allenati allo stadio Patini nel penultimo giorno di ritiro. Al mattino la squadra, divisa in due gruppi, ha svolto lavoro di forza e successivamente allenamento tecnico-tattico.

Nel pomeriggio allenamento congiunto con il Giugliano. Domani, alle ore 18:00, l'amichevole contro l'Olympiacos a conclusione della pre-season. Questo il report ufficiale del penultimo giorno di ritiro in Abruzzo, pubblicato sul proprio sito dalla SSCNapoli.