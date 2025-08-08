Ufficiale

Castel di Sangro, il programma di oggi: doppia seduta e presentazione squadra

Oggi alle 07:00Ritiro Napoli
di Francesco Carbone

Decimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli Campione d'Italia. Prevista oggi una doppia seduta: allenamento mattutino alle ore 11:15 e pomeridiano alle ore 18:15. In serata ci sarà la presentazione della squadra a Piazza del Plebiscito. Potrete seguire tutto, ovviamente, come sempre, su Tuttonapoli.net grazie ai nostri inviati. Di seguito il programma odierno.

VENERDI’ 8 agosto

Allenamento mattutino - 11:15

Allenamento pomeridiano - 18:15

Presentazione Squadra, Mister e Staff Tecnico Piazza del Plebiscito