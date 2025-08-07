Castel di Sangro, in cinque non partecipano all'esercitazione tecnico-tattica

vedi letture

Seduta tecnico-tattica nel nono giorno di ritiro a Castel di Sangro per i campioni d'Italia nell'allenamento pomeridiano di oggi. Alcuni azzurri non hanno partecipato all'esercitazione di attacco contro difesa (live qui) che si è tenuta sul campo centrale dello Stadio Patini. Sono rimasti fuori: Spinazzola, Gilmour, Buongiorno, Ambrosino e Obaretin.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".