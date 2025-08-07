Castel di Sangro, prove di 4-4-2: McTominay esterno e De Bruyne al fianco di Lukaku

Seduta tecnico-tattica nel nono giorno di ritiro a Castel di Sangro per gli uomini di Antonio Conte. Sul terreno del Patini esercitazione fucsia contro blu, attacco contro difesa. Per l'attacco si utilizzano due sistemi di gioco: 4-3-3 e 4-4-2. De Bruyne e Lang si scambiano di squadra facendo variare il modulo, il belga agisce da seconda punta quando viene utilizzato nella squadra che attacca.

Per la prima volta il tecnico dei campioni d'Italia ripropone lo stesso sistema utilizzato nel finale dello scorso campionato con il fuoriclasse belga a fare le veci di Raspadori.