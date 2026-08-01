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Castel di Sangro, Alisson ancora a parte: il report dell'allenamento mattutino

Castel di Sangro, Alisson ancora a parte: il report dell'allenamento mattutinoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:45Ritiro Napoli
di Daniele Rodia
Napoli al lavoro a Castel di Sangro: Prosegue il lavoro personalizzato per Alisson Santos: il brasiliano ha saltato anche l'allenamento mattutino

Prosegue la preparazione del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo la doppia seduta svolta ieri, gli azzurri sono tornati in campo in mattinata allo stadio Teofilo Patini. Di seguito il report ufficiale del club azzurro.

"Continuano gli allenamenti degli azzurri allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Nella seduta mattutina il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazioni mirate al possesso. A seguire azioni in velocità e partitina finale. Alisson prosegue il lavoro differenziato"