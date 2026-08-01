Foto Castel di Sangro, Manna in tribuna per l'allenamento mattutino

vedi letture

Manna seguirà l'allenamento dagli spalti del Teofilo Patini di Castel di Sangro. Esercitazioni tattiche e fisiche in programma per le ore 11:00

Giorno 2 di ritiro a Castel Di Sangro con l'allenamento mattutino che è in corso e potrete seguirlo qui anche sulla nostra Radio Tutto Napoli. Il Napoli dopo la doppia seduta di ieri torna ad allenarsi in un giorno particolare e speciale, quello dei 100 anni della storia del club. Infatti una delegazione di azzurri questo pomeriggio farà ritorno in città per le celebrazioni in programma a Piazza del Plebiscito.

Intanto a non pochi minuti dall'inizio dell'allenamento, Giovanni Manna è già sugli spalti in attesa dell'inizio delle esercitazioni in campo. Il direttore sportivo è al lavoro su diversi fronti, dall'acquisto di un esterno di difesa a quello di un centrale, ma intanto segue il lavoro di Allegri e si concede alle foto con i tifosi presenti in tribuna coperta. Ecco la foto: