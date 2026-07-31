Foto Il Napoli è in campo, subito pallone: è iniziato il ritiro di Castel di Sangro

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Ritiro Castel di Sangro 202

E' ufficialmente iniziato il ritiro di Castel di Sangro. Questa mattina primo allenamento del ritiro, iniziato alle 10.40 come vi stiamo raccontando live, con la squadra che ha salutato il pubblico in tribuna (piena per metà) per poi svolgere subito un lavoro col pallone, impegnandosi in una partitella a pressione allenando contemporaneamente la costruzione (più uscite), la pressione, copertura dell'ampiezza con una buona intensità anche a livello fisico.

Castel di Sangro 2026, la prima esercitazione del ritiro

Negli arancioni: Meret/Contini, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez, Lobotka, Anguissa, McTominay e Hojlund jolly in giallo. Negli azzurri: Obaretin, Garofalo, Lang, Prisco, Politano, Baridò, Pereyra. Allegri segue il lavoro dalla porta mentre lo staff a centrocampo controlla le operazioni. Meret e Contini si alternano tra i pali mentre Milinkovic e Pugliese sono nell'altra metà campo.