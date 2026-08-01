Foto Cresce l’affluenza col weekend: tribuna piena e cori per Mazzocchi e Politano

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Si sono moltiplicati i tifosi sugli spalti a Castel Di Sangro nel secondo giorno del ritiro abruzzese: nella seduta mattutina che è terminata da pochi minuti, sono tantissimi i tifosi che hanno sostenuto il gruppo con cori e applausi. La tribuna scoperta è piena e sono partiti diversi cori a favore soprattutto di Pasquale Mazzocchi e Matteo Politano.

La rosa proseguirà la preparazione domattina, sempre in diretta testuale sul nostro portale, anche perché un gruppo raggiungerà Napoli e Piazza del Plebiscito per le celebrazioni dei 100 anni del club, con attori, politici, ex calciatori e dirigenza. Una serata da non perdere e che resterà nella memoria di tutti i tifosi. Segui tutti gli eventi live su Tuttonapoli.net