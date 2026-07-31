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Castel di Sangro, Lucca torna in gruppo, Alisson ancora a parte: il report
Napoli al lavoro a Castel di Sangro: Lucca torna in gruppo, personalizzato per Alisson.
Prosegue la preparazione del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo la seduta svolta in mattinata, gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini. Di seguito il report ufficiale del club azzurro.
"Dopo la seduta mattutina, gli azzurri sono tornati in campo nel pomeriggio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo è stato impegnato in una fase di riscaldamento e in una serie di esercitazioni tattiche in campo. Chiusura di sessione con una partita dieci contro dieci. Alisson prosegue il lavoro personalizzato in palestra e in campo. Lucca si è allenato in gruppo".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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