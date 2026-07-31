Foto Castel di Sangro day 1, Anguissa subito protagonista: colloquio con Allegri e lo staff

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Frank Anguissa si è messo in evidenza nella prima seduta del ritiro abruzzese, dialogando a lungo con il tecnico e lo staff.

Frank Anguissa ha iniziato il ritiro di Castel di Sangro da protagonista. Dopo essersi distinto anche nella prima parte della preparazione estiva a Dimaro, il centrocampista camerunese ha catturato l'attenzione anche durante il primo allenamento in Abruzzo. Al termine di una delle esercitazioni previste da Massimiliano Allegri, Anguissa si è intrattenuto in un lungo colloquio con il tecnico azzurro e con i membri dello staff, segnale del costante confronto tra allenatore e giocatore in questa fase della preparazione.

Qualità in campo e centralità nel progetto per Anguissa

Oltre al dialogo con lo staff tecnico, Anguissa si è fatto notare anche sul terreno di gioco, strappando applausi grazie a una giocata di grande qualità nel corso della seduta. Il camerunese continua così a confermarsi uno dei punti di riferimento del Napoli, con Allegri che punta sulla sua esperienza e sulle sue caratteristiche per il centrocampo della nuova stagione.