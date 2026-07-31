Foto Beukema, prosegue il recupero: nuovo lavoro personalizzato a Castel di Sangro

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Sam Beukema ha proseguito il programma di recupero sul campo nel primo allenamento in Abruzzo. Cresce l'ottimismo per il rientro in gruppo.

Prosegue il percorso di recupero di Sam Beukema. Nel primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro, il difensore olandese ha svolto ancora un lavoro differenziato direttamente sul terreno di gioco, continuando il programma personalizzato predisposto dallo staff medico e atletico. Beukema ha lavorato senza pallone, aumentando progressivamente l'intensità della seduta e dando ulteriori segnali positivi sul suo stato di forma.

Passi avanti dopo gli ultimi giorni di Dimaro per Beukema

L'ex Bologna aveva già ripreso ad allenarsi a parte negli ultimi giorni del ritiro di Dimaro, dopo il problema fisico che ne aveva rallentato la preparazione estiva. Anche la seduta odierna conferma i progressi del centrale, che continua ad avvicinarsi al rientro in gruppo. Lo staff del Napoli procede con prudenza, ma il recupero di Beukema sembra seguire i tempi previsti