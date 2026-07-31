Beukema, prosegue il recupero: nuovo lavoro personalizzato a Castel di Sangro
Prosegue il percorso di recupero di Sam Beukema. Nel primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro, il difensore olandese ha svolto ancora un lavoro differenziato direttamente sul terreno di gioco, continuando il programma personalizzato predisposto dallo staff medico e atletico. Beukema ha lavorato senza pallone, aumentando progressivamente l'intensità della seduta e dando ulteriori segnali positivi sul suo stato di forma.
Passi avanti dopo gli ultimi giorni di Dimaro per Beukema
L'ex Bologna aveva già ripreso ad allenarsi a parte negli ultimi giorni del ritiro di Dimaro, dopo il problema fisico che ne aveva rallentato la preparazione estiva. Anche la seduta odierna conferma i progressi del centrale, che continua ad avvicinarsi al rientro in gruppo. Lo staff del Napoli procede con prudenza, ma il recupero di Beukema sembra seguire i tempi previsti
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