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Castel di Sangro 2026 day 1, il report del club: le ultime su Lucca e Gutierrez
Il Napoli si è allenato stamattina allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro nel primo giorno del secondo ritiro: ecco il report.
Ieri l'arrivo a Rivisondoli, oggi il primo allenamento al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il Napoli ha cominciato il secondo ritiro estivo. Questo il report ufficiale della prima seduta: "Gli azzurri hanno iniziato gli allenamenti allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro".
Castel di Sangro Day 1, il report ufficiale
Si legge ancora: "La squadra si è divisa in due gruppi di lavoro, svolgendo una prima parte di sessione in palestra e successivamente esercitazioni tattiche in campo. Lucca ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo. Gutierrez si è allenato in gruppo".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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