Ufficiale Castel di Sangro 2026 day 1, il report del club: le ultime su Lucca e Gutierrez

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Il Napoli si è allenato stamattina allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro nel primo giorno del secondo ritiro: ecco il report.

Ieri l'arrivo a Rivisondoli, oggi il primo allenamento al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il Napoli ha cominciato il secondo ritiro estivo. Questo il report ufficiale della prima seduta: "Gli azzurri hanno iniziato gli allenamenti allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro".

Castel di Sangro Day 1, il report ufficiale

Si legge ancora: "La squadra si è divisa in due gruppi di lavoro, svolgendo una prima parte di sessione in palestra e successivamente esercitazioni tattiche in campo. Lucca ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo. Gutierrez si è allenato in gruppo".