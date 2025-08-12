Foto
Primo giorno in gruppo: Buongiorno partecipa solo alla seduta tattica
Seduta mattutina per i campioni d'Italia nel 14esimo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Per la prima volta in campo insieme agli altri anche Alessandro Buongiorno, che fino a ieri aveva sempre lavorato da solo per recuperare atleticamente dopo l'intervento per groin pain.
Nella prima parte dell'allenamento, quando la squadra è stata impegnata in un'esercitazione tattica, anche il difensore centrale ha partecipato regolarmente. Successivamente con l'inizio delle ripetute e delle partitelle, l'ex Torino ha continuato a parte il lavoro di riatletizzazione a bordocampo. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Abruzzo.
